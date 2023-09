Vela | Europei Formula Kite 2023 | Pianosi e Boschetti primo e secondo dopo due giornate!

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) È terminata poco fa a Portsmouth la seconda giornata di gare aglidi(specialità della), competizione che mette in palio anche alcuni pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nelle acque britanniche si sono disputate oggi le prime regate valide per le Gold Fleet: andiamo a vedere tutto quello che è successo. Grande giornata in casa Italia per quanto riguarda la gara maschile: Riccardoha conquistato una vittoria di regata, due secondi posti e una quarta posizione e si è dunque confermato al comando della classifica con 10 punti netti; Lorenzo, invece, ha ottenuto uno score di 1-5-2-1 ed è risalito incredibilmente dalla quinta alla seconda posizione con 17....