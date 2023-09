Vasco racconta come ha conosciuto la sua Laura | «Aveva 17 anni e mi disse “Chi ti credi di essere?”»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 settembre 2023)Rossi ha concesso una lunghissima intervista al Venerdì di Repubblica. Una chiacchierata in cui sia 360° nella sua vita privata, nel rapporto con la mogliee il figlio Luca. Su Netfliz sta per uscire la docuserie in cinque episodi che sarà disponibile in streaming dal 27 settembre. Si intitola Il supervissuto, sottotitolo Voglio una vitala mia. Nell’intervista,scrive Repubblica, non esce fuori, ma il signor Rossi con una vita piuttosto normale di casa, amore e famiglia. Partiamo dall’inizio.è nato il tuo rapporto con? «Lala conosco dall’estate dell’86 quando Massimino Riva una sera arriva a casa mia a Riccione portando con sé queste tre ragazze molto carine ma completamente ...