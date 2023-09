Vantaggi e agevolazioni con il nuovo Decreto Sud | ecco quali sono i benefici

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 22 settembre 2023) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento volto a favorire lo sviluppo del Meridione italiano.le novità. Nel testo trovano spazio interessanti novità, tra cui finanziamenti e nuove assunzioni per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali e l’istituzione di una zona economica speciale, unica per tutto il territorio meridionale. Il provvedimento con disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia nel Meridione italiano è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre. Il provvedimento prevede la ripartizione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e 2200 nuove assunzioni nelle Regioni, negli enti comunali e presso il Dipartimento per le politiche di coesione.Sud, le novità del provvedimento Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ...