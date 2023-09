Valmont | le avventure della marchesa Merteuil

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023)Raimovie ore 22.45 con Colin Firth, Annette Benning e Fairuza Balk. Regia di Milos Forman. Produzione Francia 1989. Durata; 2 ore e 20 minuti LA TRAMA Dal più famoso romanzo epistolare del 1700 "Le relazioni pericolose" di Chordelos de Laclos. Il personaggio centrale è quellodi, aristocratica super intrigante nella Francia prerivoluzionaria. Quando sa che un suo ex amante sta per sposarsi con una quindicenne di ricca famiglia appena uscita di convento, progetta di mandare all'aria le nozze. Trova un complice nell'avventurieroche sguinzaglia un mucchio di corteggiatori per la ragazza. Costei finisce per rimanere incinta, ma i pianie divanno comunque ...