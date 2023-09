Va in scena a Milano questo finesettimana e a Roma il 30 settembre l' evento Wanderlust 108 | corsa | yoga e meditazione nei parchi più belli d' Italia Ma ci sono tante classi anche in streaming

(Di venerdì 22 settembre 2023) Una giornata dineipiùd’pensata per vuole stare assieme e vivere, condividendo i valori di una vita sana e consapevole.108, indomani, 23, e domenica, e poi ail 30. Maprevistemolte opportunità on line. ...

L’Inter continua la sua ricerca ai portieri. Difficile vedere Sommer prima della partenza per il Giappone, per Trubin si paventa un altro ...

Torna Arte in Salotto con la fotografia di Keila Guill Arte nel cuore di Brera a Milano La fotografia di Keila Guil Arte va in scena a Milano nella ...

Premio Gentleman Fair Play torna stasera 13 settembre a Milano . Andrà in scena il galà del calcio , arrivato alla 28esima edizione, per premiare chi ...

Sulle passerelle dellaFashion Week a rubare laè il choker , la collana stretta intorno al collo spesso decorata da ciondoli o pendenti. Da Diesel richiamava la forma di un'aquila ...... che in una fase di passaggio dopo l'uscita didi Jeremy Scott (e mentre gira il nome di ... Love Me, che è già in vendita sul sito moschino.com , ma anche nella boutique di via Spiga 26 a, ...

Il "Warm and Fluid Home"ovvero l'Habitare secondo Boga, in scena ... - Web Lombardia

Monumentale. Sabato 23 settembre in scena il monologo "Lo Stupro ... Comune di Milano

Giunto alla sua quinta edizione, il progetto lanciato da Fondazione Furla nel 2017 per dare valore e visibilità al contributo femminile nella cultura contemporanea torna in scena con una mostra ...Milano, 22 set. (askanews ... from Mars - i Rockets a Fumetti" in occasione dell'uscita del loro album "Wonderland". Ghiglione mette in scena in un formato fumettistico il racconto di un testo che ha ...