Va in ospedale per una colonscopia | qualcosa va storto | morto 56enne

Leggi su notizie

(Di venerdì 22 settembre 2023) Si reca inper una, ma durante l’interventova decisamente: purtroppo per un uomo di 56 anni non c’è stato nulla da fare Una terribile vicenda che arriva direttamente dalla Sicilia. Ci troviamo all’‘Maggiore‘ di Modica (in provincia di Ragusa) dove un uomo di 56 anni ha perso la vita. Secondo quanto riportato da alcune fonti locali pare che la vittima si stava sottoponendo ad una, però, non è andato per il verso giusto. In merito a quanto successo la Procura della città siciliana ha deciso di aprire una inchiesta in merito alla morte dell’uomo. La vittima si chiamava Giovanni Giannone.(Ansa Foto) Notizie.comQuest’ultimo, come riportato in precedenza, era entrato appunto nel ...