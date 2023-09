Usa | il senatore Robert Menendez e la moglie incriminati per corruzione Avrebbero preso tangenti da centinaia di migliaia di dollari

(Di venerdì 22 settembre 2023) Lingotti d’oro dal valore di 100mila, un veicolo di lusso e altri 480milain contanti in gran parte nascosti tra abiti, armadi e una cassaforte. È questo il bottino sequestrato durante una perquisizione nell’abitazione di, presidente della commissione esteri del Senato statunitense. Il potentedemocratico è accusato, insieme allaNadine Arslanian, di aver intascato questi beni comedidiricevuti per aver usato il suo potere e la sua influenza al fine di favorire il governo egiziano e proteggere e arricchire tre uomini d’affari del New Jersey, lo stato rappresentato dallo stesso. Secondo i pm, la coppia ...

Robert Menendez, presidente della commissione esteri del Senato americano, avrebbe accettato centinaia di migliaia di dollari in tangenti per aver ...

Il Senatoha affermato che Menendez è il primoin carica nella storia degli Stati Uniti a essere stato incriminato per due accuse penali non correlate. Le regole del gruppo parlamentare ...L'ufficio del procuratore a Manhattan ha accusato gli imputati di aver accettato migliaia di dollari in tangenti per aver usato il suo potere e la sua influenza comeper cercare di ...

Il potente senatore democratico è accusato, insieme alla moglie Nadine Arslanian, di aver intascato questi beni come tangenti: centinaia di migliaia di dollari ricevuti per aver usato il suo potere e ...