Usa | Biden martedì in Michigan per ' unirsi a picchetto' sciopero Uaw

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set. - (Adnkronos) - Dopo l'invito ricevuto in giornata da Shawn Fain, il leader del sindacato metalmeccanico Uaw il presidente americano Joeha annunciato cheprossimo si recherà inper “al” con i membri degli United Automobile Workers che da una settimana sono incontro le principali case automobilistiche. La conferma è arrivata dallo stessoe rappresenta una inedita dimostrazione di sostegno della Casa Bianca a uno di quelli che è fra gli scioperi più 'sentiti' degli ultimi decenni . “andrò nelper unirmi ale essere solidale con gli uomini e le donne della U.A.W. mentre combattono per una giusta quota del valore che hanno ...

Troppo vecchio per ricandidarsi? Macché, Joe Biden sente ancora di avere una missione da compiere: impedire a Donald Trump di varcare per la ...

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina per 325 milioni di dollari per " aiutarla a difendersi e a garantire il ...

L'amministrazioneè vicina all'annuncio che fornirà all'Ucraina una versione dei missili Atacms a lungo raggio armati con bombe a grappolo anziché con una singola testata: lo scrive il Washington Post, citando ...Joeha detto a Volodymyr Zelenskyy che gliforniranno un piccolo numero di missili a lungo raggio per aiutare Kiev nella guerra con la Russia. Lo riferisce Nbc News evocando l'invio degli Atacms ...

Usa, lo sciopero auto si allarga a 38 impianti. Il sindacato: “Biden si unisca a noi” la Repubblica

Così ha affermato Shawn Fain, l’attuale presidente della United Auto Workers International, in un video-messaggio Facebook questo lunedì. Finora lo sciopero del sindacato dei lavoratori ...La prima consegna avverrà nelle prossime settimane. L’accordo è arrivato in ritardo per paura che finissero le scorte Usa e per evitare l’escalation con la Russia ...