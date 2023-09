Uomini e Donne | “Ti chiudo la bocca per sempre” | aggressione inaccettabile in trasmissione | Limiti superati

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 22 settembre 2023) La nuova edizione di U&D è iniziata da pochi giorni, ma in studio si è già scatenato l’inferno e il pubblico boccia l’atteggiamento di Tina. Anche quest’anno il date show di Maria De Filippi è tornato a mixare trono over e trono classico: il primo, composto da over 35, il secondo da giovanissimi in cerca d’amore. Immancabile Gemma, accompagnata da grandi ritorni come quello di Barbara De Santi, la sua acerrima nemica, che è tornata negli studi di Tiburtina dopo diversi anni. Sono bastate poche puntate perché in studio la situazione si scaldasse: al centro del dibattito che il web ha giudicato “scandaloso” sono finiti Tina Cipollari, Gianni Sperti e la dama Aurora Tropea. L’accesa discussione fra Tina Cipollari e la dama Aurora Si sa, tra gli opinionisti e la dama in questione non scorre buon sangue, ed è noto che Tina abbia un’antipatia anche per Elio Servo: ...