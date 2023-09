Uomini e Donne | Ludovica Valli spiega per quale motivo ha deciso di chiamare suo figlio Otto | l’emozionante retroscena

Leggi su isaechia

(Di venerdì 22 settembre 2023)ha voluto condividere sul suo profilo Instagram una pagina della sua vita. L’ex tronista diè da poco diventata mamma per la seconda volta a distanza di pochi anni. Nel Marzo del 2021, insieme al suo compagno Gianmaria Di Gregorio sono diventati genitori della piccola Anastasia. Mentre a Febbraio di quest’anno ha dato alla luce il piccoloEdoardo. Numerose sono state le critiche che l’influencer ha ricevuto il seguito al particolarissimo nome dato al nascituro. Ed ecco che qualche giorno fa ha raccontato cosa si cela dietro questa scelta: Cos’ho ritrovato… lo feci insieme alla mia nonna, a Formentera, esattamente 8 anni fa. Per noi questo tatuaggio significa tanto. L’abbiamo tatuato non per il “nome” ma per il numero 8 (tatuarci il numero stesso sarebbe stato ...