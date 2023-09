Uomini e Donne | ex tronista sbrocca dopo i commenti sui suoi ritocchi estetici | “Voi fareste la stessa cosa | solo che quando non si può fare…

(Di venerdì 22 settembre 2023)gli ennesimi insulti e le solite critiche per essersi rifatta labbra e seno, una storica exdiè sbottata sui social. Teresa Cilia,la separazione da Salvatore Di Carlo, a detta di molti “si è trasformata”. Ha cambiato look ma soprattutto si è rivolta alla chirurgia estetica, creando diversi mormorii sul web. A tanti non sarebbe andata giù la sua nuova immagine, ele battute pesanti e gli insulti che sono andati a colpire la sua sfera più personale, l’ex volto diha voluto replicare attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Ecco il lungo sfogo dell’exdel dating show di Maria De Filippi: Ma io non ho capito, ma che problemi avete. Mi fate capire che ...

Venerdì 22 settembre andrà in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne . In tale occasione assisteremo a variate dinamiche che ...

Uomini e Donne , anticipazioni 22 settembre : come si concluderà la settimana, tra Trono Over e Classico? Scopriamolo insieme! Uomini e Donne , ...

... "I miei giocatori sono sempre più piccoli" disse, proponendo un accoppiamento di Stato trache fossero da una certa altezza in su. Insomma, c`è una scusa buona per ogni sconfitta, e ...Ghilbran - I giovanie le giovanihanno il diritto e il dovere di errare: parliamo di come trasformare quella che talvolta è una sensazione di fallimento in forza che sostiene il volo. A.

Mercoledì 20 settembre Witty TV

Le donne che si vestono per «repellere» gli uomini: cos'è lo stile «Man repeller» diventato virale sui social ...I nomi del maresciallo della Guardia di Finanza Luigi Cortile e della signora Nella Marazzi Molinari saranno impressi per sempre allo Yad Vascem di Gerusalemme in quanto "Giusti tra le nazioni" ...