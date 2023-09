Union Berlin-Hoffenheim sabato 23 settembre 2023 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 22 settembre 2023) È andato vicinissimo all’impresa al Santiago Bernabeu l’, nel giorno del loro storico debutto in Champions League. Gli eisernen hanno resistito fino al 94? agli assalti dei blancos, capitolando solamente nel finale per un gol dell’ex Dortmund Bellingham. Una sconfitta a testa alta, ben diversa dalle due precedenti in Bundesliga contro Werder Brema e RB Lipsia, in cui si è vista InfoBetting: Scommesse Sportive e

“Sapevamo che dovevamo venire qua e lottare su ogni pallone, col Real non si può lasciare niente. Sono venuto qui all’Union per aiutare la squadra ...

Dopo il debutto in Champions League al Bernabeu in settimana, l’ Union Berlino torna in Bundesliga sabato 23 settembre in casa contro ...

Considerando equivalenti Real Madrid Club de Fútbol e Paris Saint - Germain Football Club , le altre due squadre presenti nel gruppo dei partenopei Fußballclube Sporting Clube de Braga ...Nella classifica del Gruppo C, il Napoli ha 3 punti insieme al Real Madrid che ha sconfitto in trasferta i tedeschi dell'che ha 0 punti in compagnia del Braga. Questo il commento di ...

Champions League, l'Union Berlin si illude soltanto! Ottima prova di Bonucci CalcioNapoli24

VIDEO - Real Madrid-Union Berlino, i tifosi tedeschi invadono Puerta del Sol Tutto Napoli

Il Real Madrid nel corso della gara vinta contro l’Union Berlin ha messo in mostra un nuovo schema sugli angoli: i protagonisti sono Modric e Alaba, che sono stati in grado di confondere tutti: dagli ...La zona Cesarini ha un nuovo padrone: ora chiamatela zona Bellingham. Un altro gol allo scadere dopo quello al Getafe in Liga, ancora una volta pesantissimo per il Real Madrid: è quello dell'esordio i ...