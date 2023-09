Un’altra triste notizia | ci ha lasciato Giovanni Lodetti

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ciaoche non avremmo voluto dare ed è l’ennesima di questo 2023: all’età di 81 anni si è spento. Il centrocampista azzurro ha vestito le maglie di Milan e Sampdoria. È stato uno dei protagonisti dei successi rossoneri negli anni ’60. Le due Coppe dei Campioni dell’era Nereo Rocco ma anche Scudetti, Coppe Italia, una Coppa delle Coppe ed una Intercontinentale. È stato anche protagonista dell’Europeo vinto dagli azzurri nel 1968. Una volta appesi gli scarpini al chiodo ha iniziato la carriera come opinionista ed anche in questo ruolo sono emersi i suoi valori ovvero l’educazione e la genuinità. Ci lascia un uomo d’altri tempi che avrebbe potuto dare ancora tante lezioni ai giovani d’oggi. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.