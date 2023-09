Una donna è stata gambizzata ad Asti per aver difeso la figlia dalle molestie

(Di venerdì 22 settembre 2023) AGI - Unadi 45 anni ègravemente ferita alla gamba ieri sera adda un colpo di pistola esploso da un uomo che dopo si è dato alla fuga. La vittima era giunta in centro dopo che la17enne l'aveva chiamata al telefono, dicendole che l'uomo la stava infdendo. La 45enne è ora ricoverata in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non c'e' nessun fermato: i carabinieri che stanno sentendo alcuni testimoni e acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti. Il fascicolo d'inchiesta è stato affidato alla pubblico ministero Laura Deodato.

Naomi ha dovuto affrontare la nomea di avere un caratteraccio: in The Super Models la Venere Nera racconta come è nato quell'appellativo: «Non è ...

Una donna è stata ferita in strada da uno o più colpi di pistola ad Asti , in Piemonte, mentre passeggiava per strada intorno alle 19 insieme alla ...

Lo stilista continua a lasciarsi ispirare dadelle figure più affascinanti dell'immaginario mitologico: la sirena. Presente in forme diverse in quasi tutte le culture, la figura dellaper ...La loro storia, quando entra nel vivo, diventavera e propria favola . Non manca poi l'intesa ... La sua sensibilità lo porta a comprendere nel profondo lache ha di fronte e a intavolare con ...

Tentativo di stupro a Torino Barriera di Milano: donna aggredita da un ragazzo TorinoToday

La "Life Support" ha a bordo 10 uomini, 9 donne di cui 1 incinta, 2 minori non accompagnati e 7 minori accompagnati. Quando è previsto lo sbarco ...Torna dalle vacanze, ma come mette piede in casa trova il suo coinquilino morto. È la storia di una donna rumena, che tornata da un viaggio di diversi giorni in Romania, rientrando in Italia ha trovat ...