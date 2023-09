Un ragazzo attraversa sei Paesi in bici per andare all’università

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 22 settembre 2023) Uno studente ha percorso 4.000 chilometrindo l’Africa occidentale incletta, sopportando vari arresti e il caldo torrido, per ottenere un posto nell’università dei suoi sogni. Mamadou Safayou Barry è partito dalla Guinea alla volta della prestigiosa al-Azhar, in Egitto, a maggio, pregando di essere accettato una volta qui. Un altro tipo di viaggio della speranza, che lo ha premiato con l’ammissione. Il giovane ha percorso in4000 chilometri,ndo Mali, Burkina Faso, Togo, Benin, Niger e CiadC’è chi parte per sfuggire a fame, guerre, povertà, cercando in Occidente, in Europa, un futuro migliore, e chi invece, come il 25enne, sogna solo di poter studiare, di formarsi, e fa di tutto – così come gli stessi migranti – per trasformare quel desiderio in realtà. La traversata in ...