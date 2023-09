Un anno di Giorgia Meloni al Governo | sotto lo slogan | niente

Leggi su tpi

(Di venerdì 22 settembre 2023) La vittoria della coalizione di centrodestra didel 25 settembre 2022 non ha colto nessuno di sorpresa, né gli analisti politici, né i giornalisti, né tantomeno gli opinionisti della domenica. Da mesi Fratelli d’Italia era dato saldamente in testa nei sondaggi, mentre da anni aveva iniziato una costante quanto inarrestabile crescita che li aveva portati a passare dall’1,96 per cento dell’esordio elettorale nel 2013 al 25,98 per cento di unfa. Sono stati anni intervallati da scadenze intermedie così come da tanti cambiamenti che hvisto protagonista la politica italiana: la crescita del partito diha infatti accompagnato l’ascesa e caduta di Matteo Renzi, ilgiallo-verde e l’esecutivo giallo-rosso di Giuseppe Conte, il ...