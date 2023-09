Ultim’ora Napoli | problemi per tre giocatori | novità sull’infortunio di Rrahmani

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 22 settembre 2023) Torna ad allenarsi in quel dell’SSCN Konami Training Center ildi Rudi Garcia. Le news da Castel Volturno sono però tutt’altro che confortanti. Ildi Rudi Garcia è tornato a svolgere sedute d’allenamento post successo in Champions League con il Braga. Gli azzurri sono infatti in fase di ultimazione verso la sfida contro il Bologna di Thiago Motta, che si terrà domenica 24 settembre alle ore 18 nella cornice dello stadio Dall’Ara. Di seguito, il report dell’odierno allenamento, a cura di un comunicato del club, svolto dai partenopei all’SSCN Konami Training Center: La sessione odierna è iniziata con una prima fase di torello ed esercitazione tecnica. L’allenamento è quindi proseguito con il gruppo che ha svolto lavoro tattico. Quindi, al termine della seduta, una sessione di tiri in porta ha coinvolto tutti gli azzurri non scesi in campo ...