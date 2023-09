Ultime Notizie Roma del 22-09-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno dagli Stati Uniti nuovi l’Ucraina della guerra contro la Russia si tratta di un pacchetto da 325 milioni di dollari di cui 128 per assistenza alla sicurezza e 197 in armi e attrezzature lo annunciato il presidente degli Stati Uniti Joe biden durante la visita alla Casa Bianca Aggiungendo che la prossima settimana saranno consegnati a Chieti primi Tank Abraham durante l’incontro con i membri del gabinetto biden Ha ribadito l’impegno degli stati uniti insieme i suoi partner nei confronti del Ucraina 90 ringraziato biden è il popolo americano per il loro sostegno il pacchetto comprende i missili per la difesa aerea munizioni per i lanciatori di raggi di precisione armi anti Tank e munizioni di artiglieria migranti è imminente da parte del governo tedesco un finanziamento da centinaia di ...