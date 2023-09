Ultime Notizie Roma del 22-09-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 22 settembre al microfono Giuliano Vigno ancora esplosione in Crimea circolazione sul ponte sospesa questa volta nemmeno di chi è finita Sebastopoli un attacco missilistico vicegovernatore locali ha colpito Il quartier generale della flotta russa del Mar Nero Ma la guerra in Ucraina prosegue con continui attacchi da entrambe le parti le truppe di mosche Hanno lanciato un nuovo bombardamento sui quartieri residenziali di calcio che hanno registrato almeno un morto Intanto è saltata con un carico di 17600 tonnellate di grano la seconda nave diretta verso l’Egitto da quando a luglio la Russia ha bloccato D’accordo denominato l’iniziativa del Mar Nero secondo quanto annunciato dal ministro ucraino per lo sviluppo su Facebook altri tre mercantili si stanno di averti proprio carini per caricare i prodotti ...