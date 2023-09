Ultime Notizie Roma del 22-09-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio quasi 40 edifici sono stati danneggiati e oltre 20 persone sono rimaste ferite in seguito agli attacchi missilistici russi nella notte scorza Lo ha reso Noto su telegram nel primo ministro ucraino Denis Scimmia come riporta anche ucr inform viviamo un’epoca complessa fatta di emergenza e mutazioni continua e non possiamo permetterci il lusso delle frasi di circostanza dai principi di cantare ma non a Platì delle scelte facili in luogo di quelle giuste così Giorgia Meloni di fronte all’assemblea generale dell’ONU a nome dell’Italia il Presidente del Consiglio c’entra il suo intervento sulla questione dei migranti maschi inizia il reclutamento per neola link ai volontari sarà impiantato Un chip nel cervello il dispositivo che registrerai i segnali cerebrali un’applicazione ...