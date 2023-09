Ultime Notizie Roma del 22-09-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

leprincipali di oggi occhi puntati sulle coste italiane nella giornata in cui Giorgia Meloni affronterà il tema dell'immigrazione all'assemblea generale delle Nazioni Unite con 13 sbarchi in poco meno di un'ora si è conclusa la giornata di ieri a Lampedusa in pochi minuti Il Molo Favarolo è andato in tilt con gli operatori colti di sorpresa da decine di persone arrivate tutti insieme molti profughi sono stati trasbordati dei barchini alle motovedette della Guardia di Finanza una carretta stracolma è stata trainata e almeno un'altra è riuscita ad arrivare da sola le barche approfittando delle buone condizioni del mare ha viaggiato procedendo parallelamente ai gruppi di quattro o cinque in totale quindi ieri l'isola accorto nell'arco di ...