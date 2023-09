Ultime Notizie Roma del 22-09-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina in apertura il presidente ucraino zielinski è stato ricevuto la Casa Bianca da Joe biden l’Ucraina è un partner molto importante per gli Stati Uniti ha detto il presidente americano insieme Inoltre le api del G7 formalizzando i nostri impegni a sostegno della sicurezza Ucraina nel lungo termine Vogliamo una pace giusta e duratura che rispetti la sovranità e dell’integrità territoriale del paese poco prima di lei che aveva lanciato il suo appello e senatori americani senza aiuti perdiamo la guerra ma lo speaker della camera esclude nuovi fondi entro ilpoco dopo arriva però l’annuncio che l’amministrazione biden intende inviare un nuovo pacchetto di aiuti in armi per 325 milioni di dollari per cui anche bombe a grappolo dopo ...