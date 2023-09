A sostegno dell'attuazione del memorandum d'intesa con le autorità tunisine la Commissione europea annuncia oggi 60 milioni di sostegno al bilancio per la Tunisia e un pacchetto di assistenza ...... la Camera ha dato il via libera definitivo al Decreto Aiuti quater con 164 voti favorevoli,... Il decreto150 milioni per la copertura dei contratti di supplenza breve assegnato al ...

Ue stanzia 127 milioni a Tunisia nell'ambito memorandum Agenzia ANSA

Ue stanzia 127 milioni a Tunisia nell'ambito memorandum - Notizie ... Agenzia ANSA

A sostegno dell'attuazione del memorandum d'intesa con le autorità tunisine la Commissione europea annuncia oggi 60 milioni di sostegno al bilancio per la Tunisia e un pacchetto di assistenza ...Per gestire l'emergenza migranti la Commissione Ue stanzia 127 milioni di euro nell'ambito del memorandum siglato con la Tunisia. Per sostenere le misure previste nell'intesa sono in arrivo 60 milioni ...