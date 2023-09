Ue | Meloni | vogliamo Italia sia esempio in spesa fondi europei' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Genova , 22 set. - (Adnkronos) - “Noi ce la mettiamo tutta, questo accordo che oggi sigliamo con la Liguria è solo il primodi una nuova stagione della capacità che ha l'di spendere i. Noirappresentare una nazione responsabile, capace, in grado di soprattutto quando attraversa momento di difficoltà di non raccontare al mondo che disperde le risorse ma che è la prima e la più brava nel spenderle”. Così il premier Giorgiaintervenendo a Genova alla presentazione dell'accordo con la Regione Liguria per l'utilizzo deidi coesione.