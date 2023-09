Ucraini sfondano la difesa russa | la guerra cambia volto

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 22 settembre 2023) Nella sfida per la supremazia nell’Est dell’Ucraina, glihanno recentemente raggiunto un notevole traguardo militare aprendo un corridoio strategico attraverso la temibile Linea Surovikin. Questo sviluppo avvenuto a Sud di Zaporizhzhia, in direzione della cittadina di Verbove, una volta fiorente ma ora ridotta a un fantasma di se stessa a causa degli orrori della, segna una svolta significativa nei combattimenti tra le forze ucraine e russe. Linea Surovikin, il muro che sembrava invalicabile Il corridoio, una breccia stabile in una delle difese più solide progettate dal generale russo Surovikin, ex capo delle forze armate della Federazione, è un punto di svolta cruciale. La Linea Surovikin, nota per la sua formidabile complessità, comprende tre livelli di: campi minati, fossati e una ...