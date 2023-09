Ucraina-Russia | rapporti Kiev-Ue | la previsione di Mosca

(Di venerdì 22 settembre 2023) Dopo le recenti tensioni con il governo polacco legato all'embargo imposto da Varsavia sull'import di grano ucrainoprevede che aumenteranno gli attriti trae le altre capitali europee dopo le recenti tensioni con il governo polacco legato all’embargo imposto da Varsavia sull’import di grano ucraino. “Vediamo che ci sono alcuni attriti tra Varsavia e, prevediamo che queste tensioni aumenteranno”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, durante un punto stampa. “Notiamo con rammarico che entrambe le capitali sono ora il centro principale della russofobia”, ha osservato. “Comprendiamo che anche l’attrito trae le altre capitali europee aumenterà nel tempo. Ciò è inevitabile – ha aggiunto il portavoce – Nel frattempo continuiamo la nostra operazione militare speciale per adempiere ...

New York, 20 set. (Adnkronos) - "Bisognerebbe sostenere l'idea che in caso di violazione dei diritti umani il potere di veto possa essere sospeso o ...

La reazione di Kiev "La Polonia è consapevole che il vero pericolo è la. Siamo e resteremo alleati contro di essa. Il territorio polacco è hub logistico per la fornitura di armi all', e ...... costituiscano la preoccupazione più strategica per i leader russi", ha scritto su X l'intelligence britannica, aggiungendo che "negli ultimi quattro giorni, sia lache l'hanno subito ...

Ucraina Russia, le notizie della guerra del 22 settembre. LIVE Sky Tg24

Isw: Kiev oltre l'ultima linea difesa russa a Zaporizhzhia. Zelensky incassa il sostegno di Biden - Crimea, il governatore di Sebastopoli: possibile un altro attacco, evitate il centro città - Crimea, il governatore di Sebastopoli: possibile un altro attacco, evitate il ce RaiNews

(ANSA) - MOSCA, 22 SET - Il quartier generale della flotta russa del Mar Nero, a Sebastopoli, è stato colpito in un attacco missilistico ucraino, secondo quanto riferito dal governatore, citato ...L’Ucraina ha sfondato per la prima volta una sezione della principale linea difensiva russa, chiamata Surovikin, sul fronte meridionale del Paese. Gli Usa annunciano nuovo pacchetto di armi all’Ucrain ...