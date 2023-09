Ucraina | Russia preoccupata da attacchi a basi aeree e Flotta russa | l’analisi

(Di venerdì 22 settembre 2023) Negli ultimi giorni il porto di Sebastopoli e la base aerea Chkalovsky sono stati nel mirino di Kiev Gli ultimidell’allasul Mar Nero, in Crimea, preoccupano Mosca. Negli ultimi giorni il porto di Sebastopoli è stato nel mirino di Kiev, e anche oggi un rai missilistico ha colpito il quartier generale della. “Il frammento di un missile è caduto vicino al Teatro Lunacharsky”, ha affermato il governatore Mikhail Razvozhaev sul suo canale Telegram, precisando che sul posto sono arrivati ??tutti i servizi di emergenza e si sta valutando la possibilità di eventuali vittime. “È molto probabile che ladel Mar Nero sia stata nuovamente presa di mira pesantemente e che le esplosioni alla base aerea Chkalovsky, vicino a Mosca, ...

La reazione di Kiev "La Polonia è consapevole che il vero pericolo è la. Siamo e resteremo alleati contro di essa. Il territorio polacco è hub logistico per la fornitura di armi all', e ...... costituiscano la preoccupazione più strategica per i leader russi", ha scritto su X l'intelligence britannica, aggiungendo che "negli ultimi quattro giorni, sia lache l'hanno subito ...

Isw: Kiev oltre l'ultima linea difesa russa a Zaporizhzhia. Zelensky incassa il sostegno di Biden - Crimea, il governatore di Sebastopoli: possibile un altro attacco, evitate il centro città

Le forze armate ucraine hanno risposto con un attacco combinato contro una base militare russa in Crimea. La situazione è destinata ... americano ha annunciato un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina ...(ANSA) - MOSCA, 22 SET - Il quartier generale della flotta russa del Mar Nero, a Sebastopoli, è stato colpito in un attacco missilistico ucraino, secondo quanto riferito dal governatore, citato ...