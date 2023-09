Ucraina | Russia preoccupata da attacchi a basi aeree e Flotta russa | l' analisi

'I veicoli corazzati ucraini stanno operando oltre l'ultima linea difensiva russa nell'oblast occidentale di Zaporizhzhia'. L'aggiornamento sulla guerra traè fornito dall'Institute for the study of war (Isw), che spiega di non essere, tuttavia, 'ancora in grado di valutare se le forze ucraine abbiano sfondato completamente questo strato ...... costituiscano la preoccupazione più strategica per i leader russi', ha scritto su X l'intelligence britannica, aggiungendo che 'negli ultimi quattro giorni, sia lache l'hanno subito ...

In Crimea attacco con missili contro flotta russa del Mar Nero. LIVE Sky Tg24

Ucraina, attacchi a basi aeree e alla flotta russa preoccupano Mosca: ecco perché Adnkronos

Un attacco missilistico ha colpito il quartier generale della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli ... avrebbe sfondato le linee di difesa russe nei territori occupati in Ucraina. Le immagini ...Venerdì mattina un missile ha colpito la base della flotta russa nel porto di Sebastopoli, in Crimea, la regione dell’Ucraina annessa illegalmente alla ...