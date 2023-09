Ucraina | Kiev | ' 274 950 militari russi uccisi da inizio guerra'

(Di venerdì 22 settembre 2023) Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il ...

...le più formidabili difese russe destinate a fermarli e di utilizzare questi veicoli vicino a posizioni difensive russe preparate sono importanti segnali di progresso nella controffensiva".Il presidente ucraino ha inoltre annunciato un nuovo accordo con gli Usa per l'importazione di grano dall'. Intesa che arriva insieme ai 325 milioni di dollari in aiuti militari promessi da ...

La Russia ha perso nell’ultimo giorno 480 uomini, facendo salire a 274.950 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca ...(Adnkronos) – Dagli Usa nuovi aiuti all’Ucraina per la guerra contro la Russia. Si tratta di un pacchetto da 325 milioni di dollari di cui 128 per assistenza alla sicurezza e 197 in armi e attrezzatur ...