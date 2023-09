Ucraina | Isw | ' Kiev avanza oltre ultima linea difensiva russa di Zaporizhzhia'

(Di venerdì 22 settembre 2023) Washington, 22 set. (Adnkronos) - "I veicoli corazzati ucraini stanno operandol'nell'oblast occidentale di". Lo scrive l'Institute for the study of war (Isw), aggiungendo di non essere, tuttavia, "ancora in grado di valutare se le forze ucraine abbiano sfondato completamente questo strato difensivo russo. I filmati geolocalizzati pubblicati il ??21 settembre indicano che veicoli corazzati ucraini sonoti a sud dei fossati anticarro russi e degli ostacoli 'denti di drago', che fanno parte di una difesa a tre strati, e sono impegnati in combattimenti limitati immediatamente a ovest di Verbove (18 km a sud-est di Orikhiv)". "Non è chiaro, tuttavia, se le forze ucraine mantengano queste posizioni - proseguono nel loro ...

Per l'Institue for the study of war (): " Secondo quanto riferito la direzione principale dell'intelligence(Gur) ha confermato che Kadyrov era in coma il 15 settembre, suscitando voci ...... è l'analisi dell'Institue for the study of war () "Secondo quanto riferito - prosegue il think tank statunitense - la direzione principale dell'intelligence(Gur) ha confermato che ...

Guerra Ucraina. Mosca ha indicato che le forze russe di mantenimento della pace non sarebbero intervenute nell'operazione militare dell'Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh, nonostante ...