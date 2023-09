Ucraina | governatore | ' un morto e un ferito in attacco russo a Kherson'

... l'ex ministro degli Esteri britannico David Miliband, l'exdella Banca d'Inghilterra ...a spiegare a Tony Blair e al gotha del progressismo mondiale che la sua posizione per l'è ...Ildella California Gavin Newsom ha parlato della leadership del suo stato nelle ...ministro delle Barbados ha messo in dubbio il focus di questa settimana dell'UNGA sulla guerra in

Ucraina: governatore, '5 feriti nell'attacco russo a Cherkasy' La Gazzetta del Mezzogiorno

Isw, Kiev oltre l'ultima linea difesa russa a Zaporizhzhia. Zelensky incassa sostegno Biden - Aggiornamento del 22 Settembre delle ore 10:28 - Aggiornamento del 22 Settembre delle ore 10:28 RaiNews

Kiev, 22 set. (Adnkronos) – Il governatore di Kherson Oleksandr Prokudin ha riferito su Telegram che le forze russe hanno bombardato i quartieri residenziali della città, uccidendo un uomo di 25 anni ...Nel video, diffuso su Telegram, il momento dell'esplosione di un missile che, l'altra notte, 21 settembre, si è abbattuto su un hotel di Cherkasy, in Ucraina, dove erano alloggiati mercenari occidenta ...