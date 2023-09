Ucraina | dagli USA previsti nuovi aiuti a Kiev

(Di venerdì 22 settembre 2023) Si apre una nuova fronda tra i repubblicani. Il Congresso degli Stati Uniti approverà un nuovo pacchetto diall’, proposto dal presidente Joe Biden. Ad assicurarlo è stato lo stesso presidente americano. Il pacchetto ammonterà complessivamente a 325 milioni di dollari, e saranno inclusi sia carri armati che bombe a grappolo. Volodymyr Zelensky, di contro, ha ringraziato il suo alleato, nonostante proprioUSA si intravedano le prime crepe. Infatti, un nutrito gruppo di repubblicani, formato da ventitre deputati e sei senatori, ha inviato una lettera alla Casa Bianca chiedendo di interrompere l’invio di, sollevando dubbi sull’utilizzo dei fondi stanziati per il Paese in guerra. “Il popolo americano si merita di sapere dove sono andati i loro soldi. Come sta andando la ...

dagli Usa nuovi aiuti all' Ucraina per la guerra contro la Russia. Si tratta di un pacchetto da 325 milioni di dollari di cui 128 per assistenza alla ...

Dopo l'inizio dell'invasione russa dell'e le prime fiammate dei prezzi energetici la ... Sempre per rimanere in Paesi molto amatianti - europei, nella Russia che ora se la caverebbe ......noi innon ci arrenderemo e lui mi ha assicurato che l'America sarà con noi, per tutto il tempo necessario", ha detto Zelensky, che ha ringraziato Biden per "l'assistenza vitale fornita...

Ucraina, la diretta - Dagli Usa altri 325 milioni di dollari in armi. Speaker della Camera: "Non ci saranno altri aiuti a Kiev ... Il Fatto Quotidiano

Guerra Ucraina Russia, da Usa nuovi aiuti a Kiev. In arrivo i primi tank Abrams Adnkronos

(Adnkronos) - Dagli Usa nuovi aiuti all'Ucraina per la guerra contro la Russia. Si tratta di un pacchetto da 325 milioni di dollari di cui 128 ...Ha espresso la sua gratitudine per l’aiuto e la solidarietà offerti dagli Stati Uniti nel corso degli anni, sottolineandone l’importanza nel consolidare la democrazia e la stabilità in Ucraina.