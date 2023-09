Ucraina | dagli Usa nuovi aiuti a Kiev Zelensky | “Voi date soldi | noi diamo vite”

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il pacchetto da 325 milioni di dollari includesistemi di difesa anti-aerea, sistemi anti-carro nonché munizioni a grappolo, che aiuterannonella controffensiva. Non ci saranno i missili a lungo raggio AtacmsUsaall’per la guerra contro la Russia. Si tratta di un pacchetto da 325 milioni di dollari di cui 128 per assistenza alla sicurezza e 197 in armi e attrezzature. Ad annunciarlo il segretario di Stato americano Antony Blinken durante la visita del presidente ucraino Volodymyralla Casa Bianca, dove ha incontrato il presidente Joe Biden. Durante un incontro con i membri del gabinetto, Biden ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti, insieme ai suoi partner, nei confronti dell’. ...

Forti esplosioni hanno scosso stamattina la capitale e altre aree dell’Ucraina. Varsavia spiega di non potere più armare Kiev perché ora deve ...

21 set 08:53 Secondo attacco russo su Kherson: uccisa un'anziana Una donna di 81 anni è morta questa mattina in un secondo attacco russo sulla città ...

