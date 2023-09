Uccide marito e simula furto in casa | scrittrice libri infanzia accusata di omicidio

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ladiper l’Justine Jotham, secondo quanto scrive ‘Le Parisien’, avrebbe confessato di aver ucciso il, il 51enne Patrice Charlemagne, a coltellate nella suavicino a Dunkerque. La 37enne, che era anche docente universitaria come la vittima, scrive il quotidiano francese, avrebbe chiamato lei stessa la polizia in un primo momento, sostenendo di aver subito uncon scasso e di essere riuscita a scappare, portando in salvo sua figlia. Soltanto dopo qualche ora, davanti agli investigatori, riporta ‘Le Parisien’, sarebbe arrivata la confessione dell’. Ignoti i motivi del gesto. Al momento la donna è stata messa in custodia cautelare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ora è in custodia cautelare La scrittrice di libri per l'infanzia Justine Jotham, secondo quanto scrive 'Le Parisien', avrebbe confessato di aver ucciso il, il 51enne Patrice Charlemagne, a ...Ha chiamato la polizia alle quattro del mattino denunciando una rapina, spiegando di essere riuscita a scappare mettendo in salvo la figlia mentre due banditi aggredivano il.

