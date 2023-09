TUTTO PRONTO PER IL FESTIVAL DEI POPOLI

Formia – Dal 22 al 24 settembre la Riviera di Ulisse e in particolare la cittadina costiera di Formia ospiteranno il “ Formia Wind for Fun”, una ...

Svolta clamorosa in Formula 1, spazzate via le ultime voci, a Suzuka ci sarà una grossa novità Il weekend di Singapore è stato senza dubbio ...

per la nuova edizione del bando Supermedia , l'INPS ha predisposto 11.800 borse di studio per la frequenza di scuole di primo e secondo grado . Si tratta dell'agevolazione riservata ai ai ...Roccaforte Mondovì si prepara ad ospitare i Campionati italiani di Boxe under 22 maschili e femminili, in programma dal 27 settembre al 1° ottobre. Ad accogliere gli atleti, come ormai da tradizione, ...

Tutto pronto a Viareggio per la Regional Cup Junior - 61^ Coppa Parodi Federazione Italiana Bocce

MotoGP 2023. Loris Capirossi sull’ India: “Tutto pronto per il GP” - MotoGP Moto.it

Motori caldi per la partenza della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Tutto è pronto, o quasi, per il programma di Milly Carlucci che torna dal 21 ottobre su Rai 1. L'azienda di viale Mazzini ...Tutto è pronto al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, per quello che sarà uno spettacolo davvero unico. La Ryder Cup è un avvincente confronto tra i 12 migliori giocatori ...