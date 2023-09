«Tutto il suo tempo libero | poco e di notte specialmente | lo trascorreva in quel luogo ideale che gli piaceva chiamare “il pensatoio”»

Leggi su iodonna

(Di venerdì 22 settembre 2023) Per riscoprire, oltre all’artista, l’animo sensibile di un fuoriclasse della comicità, questa sera alle 21.20 su Rai 3 va in onda Totò e il principe de Curtis. Documentario prodotto da Ocean Productions in collaborazione con Rai Documentari diretto da Tommaso Cennamo. Film comici e commedie: le immagini più belle guarda le foto Leggi anche › Totò: il lato nascosto di un impenitente seduttore Totò e il principe de Curtis, la trama del doc Tutti conosciamo Totò, ma dietro all’immagine classica del ...