Turismo esperenziale | formazione per 84 operatori nel Sannio | ecco di cosa si tratta

(Di venerdì 22 settembre 2023) Saranno 84 glidiesperienziale in Campania che verranno formati da Futuridea in partenariato con la Fondazione Its Bact, assegnataria del finanziamento pubblico gestito dalla Regione Campania. E proprio Futuridea avrà ruolo di coordinamento nella Provincia di Benevento. … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Pistoia Medioevo ha un intento marcatamente "": il percorso prevede una " charta ... "Si tratta di una manifestazione che in questi anni è cresciuta " sottolinea l'assessore ale ...CASTELVECCHIO SUBEQUO - La bellezza delapproda in Valle Subequana. Sabato 23 e domenica 24 settembre , La Millenaria - Terre dei Popoli, progetto di rete tra produttori, operatori turistici e comuni per la promozione ...

Turismo esperenziale, formazione per 84 operatori nel Sannio: ecco ... Fremondoweb

Cina-Italia, Santanchè: «L'uscita dalla Via della Seta non avrà ... Corriere della Sera

La ministra del Turismo è volata a Macao dove è in corso il Global Tourism Economy Forum: Open Meraviglia «E’ piaciuto ovunque, ma non in Italia perché l’ho fatto io» ...Da questo punto di vista l’Italia è favorita da un territorio ricco di borghi attorno ai quali si stanno sviluppando nuove forme di turismo esperienziale: «Ad essere attirati – ha proseguito Santilli ...