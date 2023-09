Tromba d’aria tra Rho e Pregnana | danni ai tetti | alberi abbattuti | treni in ritardo

Una spettacolare – e per fortuna innocua – Tromba d’aria si è forma ta a poche centinaia di metri dalla costa di Francavilla al Mare , in provincia di ...

Unasi è abbattuta in serata di venerdì 22 settembre nel Nordmilano, in particolare nella zona tra Rho e Pregnana. La perturbazione ha colpito intorno alle 17. Ora si sta dirigendo verso il ...Rammentiamo, per completezza - concludono - che esigenze analoghe si pongono anche per quei territori della Provincia che hanno subito, oltre alla summenzionata alluvione, anche ladel ...

Tromba d'aria tra Rho, Canegrate e Nerviano: tetti scoperchiati, alberi caduti TGR Lombardia