Tremano ancora i Campi Flegrei | paura tra la popolazione

(Di venerdì 22 settembre 2023): alle ore 11.01 di oggi, venerdì 22 settembre, una scossa è stata distintamente avvertita tra Pozzuoli e l’area Ovest di Napoli, tra Agnano, Bagnoli e Fuorigrotta, ma anche a Quarto e Bacoli. La scossa, come comunicato dall’Ingv è stata di magnitudo 3. In moltissimi hanno testimoniato l’evento tramite i propri canali social, riferendo di aver avvertito la scossa in maniera molto forte. L’evento sismico è stato difatti molto superficiale, a una profondità di 1,4 chilometri. Al terremoto delle 11.01 hanno fatto seguito altre sei scosse, tutte a una profondità molto esigua. LEGGI ANCHE: https://www.thesocialpost.it/2023/09/21/notte-di--terremoto-e-nubifragio-a-napoli/ Senza tregua Non si tratta di una novità: le scosse sono manifestazioni del bradisismo, ...