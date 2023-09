Traffico Roma del 22-09-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 settembre 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare rallentamenti a tratti Code in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana e poi mi interna Flaminia Salaria è lungo le due carreggiate tra Nomentana e svincolo A24 sulla tangenziale file tra Corso di Francia e via Salaria direzione San Giovanni e poi verso lo stadio Olimpico tra quintane Salaria incidente su via Cristoforo Colombo disagi alaltezza viadotto della Magliana direzione centro e al centro Seconda edizione del gran pricks storico difino alle 2 chiuse via Veneto e piazzale del Brasile modifiche per 13 linee di bus per la rottura di una tubatura dell’acqua da ieri non è percorribile la Circonvallazione Gianicolense via San Girolamo Emiliani e largo Alessandrina Ravizza in direzione di via dei Colli Portuensi da oggi ...