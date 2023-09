Traffico Roma del 22-09-2023 ore 18 | 30

(Di venerdì 22 settembre 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati al microfono Sonia cerquetani sulla carreggiata interna del raccordo anulare un incidente sta provocando lunghe code tra Boccea e Cassia e quando sul interna file ma pertra Nomentana e la Prenestina code a tratti peranche in carreggiata esterna dallaFiumicino alla Tuscolana code sulla tangenziale Tra Corso di Francia Salaria direzione San Giovanni in centro Seconda edizione del gran pricks storico didalle 18 in Largo Federico Fellini esibizione statica di monoposto di Formula 1 prevista poi l’esibizione dinamica di tutte le vetture esposte con tre o quattro passaggi lungo via Vittorio Veneto fino a Largo Brasile e ritorno fino alle 22 chiuse via Veneto Piazzale delle Brasile modifiche per 13 linee di bus maggiori informazioni su ...

Roma, esplode tubo dell'acqua in un cantiere, la Gianicolense diventa un fiume. Traffico in tilt, bus deviati Corriere Roma

In arrivo un fine settimana di eventi previsti a Roma, con possibili disagi: il Gran Prix di Roma per auto da corsa d’epoca e un corteo alla Garbatella. Lo ha reso noto “Roma servizi per la mobilità”, ...Arriva la Ryder Cup, i campionati mondiali di golf (il terzo evento sportivo più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i mondiali di calcio) e che porteranno a Roma circa 270 ...