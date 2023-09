Traffico Roma del 22-09-2023 ore 17 | 30

(Di venerdì 22 settembre 2023) Luceverdedalla redazione Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani incidente con lunghe code sulla carreggiata interna del raccordo tra Boccea e Cassia proseguendo sul interna file ma pertra la Bufalotta e la Prenestina code a tratti anche in carreggiata esterna dallaFiumicino alla Tuscolana code sulla tangenziale Tra Corso di Francia via Salaria direzione San Giovanni chiusa al transito per incidente via Giano Della Bella altezza via Cupa in centro Seconda edizione del Gran Premio storico dia partire dalle ore 18 il Largo Federico Fellini esibizione statica di monoposto di Formula 1 e subito dopo è prevista l’esibizione dinamica di tutte le vetture esposte con tre o quattro passaggi lungo via Vittorio Veneto fino a Largo Brasile e ritorno dalle 17:30 alle 22 chiusure al ...

Roma, esplode tubo dell'acqua in un cantiere, la Gianicolense diventa un fiume. Traffico in tilt, bus deviati Corriere Roma

Il traffico veicolare su via di Marco Simone in direzione via ... In occasione della Ryder Cup, per agevolare gli spostamenti da e verso Roma, Cotral attiverà la linea circolare “S”: Ponte Mammolo – ...Se sei possessore di Metrebus Card Nominativa Roma o Lazio (inclusa zona A ... non solo per ridurre il traffico, ma anche per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. Oggi, quindi, compiamo un ...