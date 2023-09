Traffico Roma del 22-09-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 settembre 2023) Luceverdeper trovati all’ascolto Tutto abbastanza tranquillo lungo il Grande Raccordo Anulare sulle consolari in entrata verso il centro cosa tratti rallentamenti persulla via Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone direzione del centrorallentato sul lungotevere in Augusta per lavori di potatura piante al Trionfale la polizia locale Ci segnale che per lavori alle condutture dell’acqua in via Vittor Pisani è chiusa la carreggiata tra via Francesco Caracciolo e Piazzale degli Eroi e sulla circonvallazione Portuense divieto di transito tra via San Girolamo Emiliani e largo Alessandrina Ravizza in direzione di viale dei Colli Portuensi per un evento alle tubature dell’acqua in corso una manifestazione fino alle ore 12 in piazza dei Santi Apostoli non sono da escludere disagi alaltra ...