Traffico Roma del 22-09-2023 ore 09 | 30

(Di venerdì 22 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione incolonnamenti per incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino al bivio con laFiumicino l’incidente avvenuto all’altezza dell’uscita Parco dei Medici sempre sul raccordo in carreggiata esterna cosa tratti a partire dallo svincolo Prenestina Tor Bella Monaca fino alla Nomentana code sulla via Flaminia tra l’albero il bivio di Tor di Quinto sul tratto Urbano dellaL’Aquila coda pertra l’uscita per la Togliatti e la tangenziale sulla tangenziale code pertra l’uscita per via Tiburtina e via Salaria direzione Stadio OlimpicosullaFiumicino tra Parco dei Medici e le ponte della Magliana in via Portuense della polizia locale Segnala la ...

... a vario titolo ipotizzati nei loro confronti, di associazione di tipo 'ndranghetistico, associazione finalizzata aldi stupefacenti caratterizzate dalla disponibilità di armi, nonché di ...Un vigile aggredito: era intento a regolare il caoticodel pomeriggio in piazza San Giovanni a. Ad un certo punto ha richiamato un pedone che correva tra le auto nonostante il semaforo rosso. Il pedone, un cittadino colombiano di circa 30 ...

Roma, si rompe tubatura: fiume in strada tra Portuense e Gianicolense - Video Adnkronos

Fiume d’acqua e fango inonda la strada: deviati i bus e chiusa al traffico la Gianicolense Repubblica Roma

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Un vigile aggredito: era intento a regolare il caotico traffico del pomeriggio in piazza San Giovanni a Roma. Ad un certo punto ha richiamato un pedone che correva tra le auto nonostante il semaforo r ...