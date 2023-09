Traffico Roma del 22-09-2023 ore 09 | 00

Un vigile aggredito: era intento a regolare il caoticodel pomeriggio in piazza San Giovanni a. Ad un certo punto ha richiamato un pedone che correva tra le auto nonostante il semaforo rosso. Il pedone, un cittadino colombiano di circa 30 ...... ordinario presso l'Università3, che, sentito in audizione davanti alle competenti ...di rifiuti, estorsioni, intimidazioni e così via. Il punto è proprio questo: cos'è questa estensione...

Roma, si rompe tubatura: fiume in strada tra Portuense e Gianicolense - Video Adnkronos

Fiume d’acqua e fango inonda la strada: deviati i bus e chiusa al traffico la Gianicolense Repubblica Roma

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...L’analisi del «Corriere»: nel 2022, a fronte di 334 milioni di contributo per lo sviluppo del traffico gli scali hanno stanziato altri 220 milioni tra sconti e benefit. Il tesoretto va per la maggior ...