Traffico Roma del 22-09-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati ci sono notevoli difficoltà nel quadrante sud della capitale ci riferiamo alla carreggiata interna del raccordo anulare un incidente provoca lunghi incolonnamenti a partire dalla Casilina fino al bivio con laFiumicino l’incidente avvenuto all’altezza dell’uscita Parco de’ Medici ancora sul raccordo in carreggiata esterna coda Trenti a partire dalla Prenestina sino alla Nomentana nella se te lo posto con la tratti sempre in esterna dallo svincolo Ottavia Trionfale fino all’uscita di Casal Lumbroso e poi tra il bivio con laFiumicino e l’uscita ostia-acilia abbiamo i collegamenti su casse Flaminia rispettivamente dal Olgiata di Nerone dal raccordo al bivio di Tor di Quinto da ieri per la rottura di una tubatura dell’acqua a Circonvallazione Gianicolense internet al transito ...