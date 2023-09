Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Bentrovati questo primo appuntamento con l’informazione sule la viabilitàmica intenzione terrore progressivo aumento in queste ore in concomitanza con l’inizio delle attività lavorative scolastiche sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino allo svincolo Ardeatina altri code sempre interna dall’uscita ostia-acilia Al BivioFiumicino in carreggiata esterna code a tratti a partire dallo svincolo Prenestina Tor Bella Monaca sino all’anno Mentana tutta la turbano dellana Qui abbiamo crudi a partire dal raccordo fino alla tangenziale est e in tangenziale code dall’uscita Pietralata Monti Tiburtini fino allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione quindi ...