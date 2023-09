Tra gli appuntamenti di Affabulazione il concerto della pianista Elisabetta Serio

(Di venerdì 22 settembre 2023). EspressioniNapoli Policentrica., tra glidal 23 al 26 settembre il“Te doy el gusto”. Promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo SpettacoloDirezione Generale Spettacolo del MinisteroCultura, il progetto culturale “. EspressioniNapoli Policentrica” propone un lungo week end dimusicali

stasera su Rai 2 vanno in onda i nuovi episodi di NCIS stagione 20 e NCIS Hawaii stagione 2: trama e cast delle puntate del 22 settembre Oggi, 22 ...

Tra la genuina curiosità e le critiche di molti, Giacomo Urtis , il celebre chirurgo dei Vip, decide di fare chiarezza una volta per tutte sulla ...

commenta Un decreto del ministro dell'Interno prevede che il Richiedente asilo potrà versare quasi 5mila euro se non vuole essere trattenuto in un ...

In questo modo ci sarebbe poi il tesoretto per l'Inter per andare a prendere Jonathan David , valutatoi 40 e i 50 milioni di euro. Real Madrid su Dybala Il Real Madrid avrebbe messoocchi su ...Con Google Chrome,utenti possono accedere a una vasta gamma di funzionalità avanzate che lo ... permette di usufruire della scorciatoia che consente di cercare rapidamentesegnalibri, schede e ...

Anticipazioni Amici 23: Assegnate 20 maglie, tra gli allievi il figlio del marito di Laura Pausini Fanpage.it

Ostia, carcassa di una balena di 10 metri trovata tra gli scogli della spiaggia ilmessaggero.it

C'è però un dato al quale prestare attenzione, dato che nelle ultime 4 sfide tra bianconeri e nervordi, il club emiliano ha portato a casa ben 2 vittorie, rispetto all'unico successo registrato nelle ...Roma, 22 set. - (Adnkronos) - Archiviato il pari europeo acciuffato nel finale contro la Real Sociedad, l’Inter vuole continuare la marcia perfetta in campionato contro l’Empoli ultimo in classifica, ...