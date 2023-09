TPI Fest 2023 | il direttore Giulio Gambino ricorda il sociologo Domenico De Masi

(Di venerdì 22 settembre 2023) “Grazie”: con queste poche e semplici parole ildi TPIhato ilDe, scomparso di recente a causa di una fulminante malattia. TPILaa di The Post Internazionale torna a Bologna, da venerdì 22 a domenica 24 settembre, presso la “Tettoia Nervi“, in piazza Lucio Dalla, nel cuore pulsante dello storico quartiere della Bolognina. Numerosi gli ospiti: dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte alla segretaria del Pd Elly Schlein, dal giornalista Michele Santoro al viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, e poi Pierluigi Bersani, Francesco Boccia, Francesca Bubba e tanti altri. Lo slogan del ...

"La chiusura della Magneti Marelli È una cosa gravissima, stiamo combattendo un battaglia per tutti noi": così il sindaco di Bologna Matteo Lepore al TPI Fest 2023, che stasera, venerdì 22 settembre, ...