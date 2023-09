Totti sbarca in Corea | entusiasmo alle stelle E arriva la domanda su Noemi

(Di venerdì 22 settembre 2023) Non c'è paese del mondo in cui un appasionato di calcio non conosca Francesco. L'ex capitano della Roma èto indel Sud per partecipare a una partita tra leggende dello sport, tra i ...

L'ex moglie di Francesco Totti ha detto addio al biondo. Ha scelto di avere una chioma che abbia un ...

Francesco Totti e Fabio Rovazzi vittime del trend del momento. L'ex capitano della Roma ed il cantante sono stati protagonisti di un simpatico siparietto sui social, sull'onda di un tormento che ...Nuovo ruolo per Francesco Totti, ci sono le parole dell’ex Capitano della Roma dopo l’annuncio ufficiale. Ecco la nuova avventura per l’ex numero dieci, accostato ad un ritorno in giallorosso.